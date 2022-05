Esplode la festa nel quartiere Santa Gemma con riti religiosi, arte e spettacolo

Parte alla grande, dopo il freno pandemico, l’attività di aggregazione sociale oltre che spirituale della comunità parrocchiale della chiesa Santa Gemma Galgani. L’omonimo quartiere di Manduria si trasforma in contenitore di riti religiosi ed eventi di spettacolo per i solenni festeggiamenti della santa in programma dal 13 al 16 maggio.

Domenica 15 il parroco don Pasquale Dellomonaco celebrerà la santa messa delle 18,30 alla presenza di sua eccellenza vescovo Vincenzo Pisanello. Durante la celebrazione alcuni ragazzi riceveranno il sacramento della Cresima. Il rito sarà animato dal coro polifonico “Andrea Dellomonaco” del santuario si Sant’Antonio di Oria diretto dal maestro Giuseppe Massa.

La serata della domenica sarà colorata da murales realizzati dai ragazzi del quartiere e animata da musica ed altre attrattive ricreative a cura dell’associazione “Cantina dei mostri”. Lunedì, dopo la processione della statua della Santa per le vie del quartiere, è prevista una sagra del panzerotto e lo spettacolo di cabaret del gruppo comico salentino “I malfattori”.

Tutto con la sapiente regia di don Pasquale sta dando prova di come sia possibile per una piccola parrocchia diventare un’oasi non solo spirituale ma anche sociale e culturale. «Speriamo che possano essere giorni di serenità e che l’esempio giovane e luminoso di Santa Gemma ci stimoli ad essere cristiani gioiosi e appassionati in questo tempo di cambiamenti e di sfide epocali», dichiara il religioso.