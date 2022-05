Il sindaco Pecoraro positivo a Covid ma è asintomatico, incontri istituzionali solo in remoto

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, è risultato positivo al Covid ma per fortuna è del tutto asintomatico. A quanto pare il primo cittadino ha scoperto di essere stato contagiato dal virus per un controllo medico che richiedeva l’esecuzione preventiva di un tampone la cui positività, inaspettata, ha fatto scattare le misure di prevenzione previste.

Pertanto tutta l’attività istituzionale che comporta la presenza fisica del sindaco sarà assicurata dal vicesindaco, Vito Andrea Mariggiò, mentre gli incontri con gli assessori ed altri appuntamenti prefissati saranno effettuati in modalità remota. Già in passato altri componenti di giunta e consiglieri erano stati contagiati. Per il sindaco questa sarebbe la prima volta.

Difficile dire dove abbia contratto il virus vista l'intensa attività di questi ultimi giorni che lo hanno visto presente in diversi incontri istituzionali. L'ultima occasione è stata la vista nelle scuole dell'obbligo dove per, come si evince dalla foto pubblicate, sia il sindaco che gli altri assessori presenti, indossavano la mascherina. Ne è stato invece sprovvisto, lui e le altre persone presenti (anche in questo caso lo dimostrano le foto), nel corso del recente incontro a Bari con gli amministratori dell'Acquedotto pugliese avvenuto nove giorni fa. Circostanza e tempo utili per l'eventuale infezione e successiva incubazione dell'infezione rilevata 6 giorni dopo quell’evento. Niente può escludere ovviamente che l’incontro con il fastidioso virus non sia avvenuto in qualsiasi altro luogo e contesto successivo.