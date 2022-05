“Con la derattizzazione stanno inquinando l’acqua e l’ambiente”, l’accusa dell’architetto Casto

Sta facendo discutere la foto pubblicata sulla pagina Facebook della società che gestisce il servizio di nettezza urbana del comune di Manduria. L'immagine riprende un operatore con un secchio in mano mentre getta qualcosa nelle feritoie della fogna bianca in pieno centro cittadino. Nella didascalia della foto di legge: «Oggi abbiamo provveduto alla derattizzazione del comune di Manduria».

«L'unico derattizzatore visto nel centro continua a lanciare veleno nei tombini», scrive l’architetto Andrea Casto, portavoce del movimento politico Azione Messapica, che fa notare la pericolosità delle procedure evidenziate nella immagine pubblicata.

«Evidentemente nessuno legge, sa leggere o conosce per sentito dire la scheda tecnica del prodotto», fa sapere Casto che descrive le esatte procedure da rispettare nell’uso di quel prodotto tossico e velenoso non solo, evidentemente, per i ratti.

«Questo prodotto – spiega l’architetto -, andrebbe utilizzato correttamente ponendo una pasticca ogni 10 metri o in caso di forti infestazioni, addirittura ogni 5 metri, accertandosi sempre che le esche siano adeguatamente protette utilizzando adeguati erogatori a prova di manomissione. Inoltre – prosegue - è assolutamente inutile e dannoso per l'ambiente collocare il prodotto in corsi d'acqua, fognatura, ecc». Il professionista prosegue così il suo appunto. «E secondo voi, dove hanno fatto distribuire quelle pasticche, i nostri validissimi amministratori? Poche, pochissime esche, lanciate nei tombini e nella fognatura bianca e nera: un disastro», sussulta Casto che conclude così: «ennesima incredibile gaffe del sindaco e dell’assessore».