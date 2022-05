Spazzatura in casa per una settimana, così "migliorerà" il servizio

Le famiglie manduriane potranno smaltire il rifiuto indifferenziato soltanto il sabato perché il ritiro del mercoledì sarà a breve soppresso. Appena daranno il via alla nuova organizzazione di smaltimento della spazzatura domestica, le famiglie dovranno conservare in casa, per una intera settimana, tutto ciò che non è differenziabile: ad esempio, lettiere usate di animali domestici, pannolini, assorbenti, pannoloni, spugne, carta sporca di alimenti e così via. Tutto dovrà essere conservato in casa per essere ritirato solo il sabato.

Con questa nuova misura, la giunta del sindaco Gregorio Pecoraro che l’ha pensata, vorrebbe raggiungere tre obiettivi: aumentare il rifiuto compostabile, diminuire la percentuale che finisce in discarica e sconfiggere la piaga dell’abbandono della spazzatura nelle campagne e agli angoli delle strade.

Per quanto riguarda le marine, l’esecutivo ha pensato di garantire la raccolta “porta a porta” anche nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno dell’anno successivo, per evitare, tra l'altro, che la diminuzione della percentuale di differenziazione dei rifiuti potesse portare all'incremento della cosiddetta ecotassa, con conseguente aggravio di oneri per la Comunità.

«Il nuovo servizio – scrive il sindaco Pecoraro in una nota -, dovrà garantire standard di igiene e decoro più elevati ed evitare alcune criticità, come l'abbandono abusivo ed indiscriminato dei rifiuti (grave fenomeno che incide negativamente non solo sull'ambiente ma sulla stessa immagine del litorale, meta estiva di molti turisti)».

Nella stessa delibera di indirizzo, la giunta ha anche previsto che vengano adeguati alla normativa vigente i servizi prestati sul territorio di Manduria, ad esempio eliminando il diserbo chimico, oggi non più consentito, lungo le strade e le piazze urbane, sostituendolo con il diserbo meccanizzato e con lo spazzamento manuale e implementando il servizio dei rifiuti ingombranti.