Primitivo di Manduria, un tesoro da 67milioni all’anno, la classifica delle cantine più ricche

Nel 2020 il comparto della vendita del vino manduriano ha fatto fatturare più di 67 milioni di euro (esattamente 67.144.303 euro) alle 11 più grosse società che producono o commercializzano vino, in gran parte Primitivo di Manduria. L’azienda che ha fatto girare più ricchezza attorno al prodotto principe dell’economia manduriana, è stata la cantina Produttori Vini che ha chiuso il 2020 con 17.234.234 euro.

Sul podio, con lei, si sono piazzati nello stesso anno fiscale, la società Vigneti del Salento che ha fatto introiti per 12.094.212 euro, seguita al terzo posto dalla Cantina oleificio sociale (Cantolio) con un gruzzolo di 11.128.703 euro. I bilanci presi in esame sono quelli pubblicati dalla società di analisi Company Reports e sono relativi alle sole società e non alle imprese individuali che hanno la sede fiscale a Manduria.

Dopo le prime tre realtà più ricche del Primitivo, quella che segue è la classifica delle cantine e imprese che commercializzano o producono l’oro viola manduriano.

Agricola Pliniana 7.758.141 euro; Casa Vinicola Del Primitivo 6.240.826 euro; Felline Società Agricola 4.240.554 euro; Cantine Antonio Massafra S.r.l. 2.828.855 euro; Luccarelli S.r.l. 2.667.322 euro; Enostudio 1.900.901; Società Agricola Tenuteblasi 549.695 euro; Solopertovini Srl 500.193 euro.