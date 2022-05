Lampade votive spente, dopo la protesta qualcosa si è mosso e tornerà la luce

Sarà stata la diffusione della notizia di ieri o una coincidenza. Sta di fatto che nella stessa giornata di ieri, dal comune di Manduria qualcosa si è mosso per ripristinare l’impianto in disuso che dà energia alle lampade votive del cimitero, spente da mesi. Oggi stesso, quindi, gli addetti ai lavori della società La Lucente, affidataria dei servizi di manutenzione e gestione delle opere cimiteriali, inizieranno i lavori di rifacimento della rete con l’interramento dei cavi e la messa in sicurezza dell’intero impianto del campo numero 5.

In quel quadrato di sepolture non arriva corrente da almeno sei mesi con il comprensibile nervosismo delle famiglie. Ieri alcune di loro si erano rivolte al nostro giornale che ha dato conto della protesta.

Sarebbe intenzione del comune ripristinare l’intero impianto di bassa tensione del cimitero che presenta difetti in vari punti. La rete elettrica, vecchia di almeno 50 anni, ha bisogno di essere completamente rifatta rispettando le attuali norme sulla sicurezza.