Ordinanza sulla movida, oggi l'assessore e il sindaco incontreranno le associazioni di categoria

L’assessore alle attività produttive del comune di Manduria, Isidoro Mauro Baldari, ha convocato per oggi pomeriggio nella sala consiliare i rappresentanti della categoria commercio e accoglienza per discutere possibili modifiche dell’ordinanza sindacale che limita la movida.

Attorno al tavolo prenderanno posto il presidente di Confcommercio Manduria, Dario Daggiano, i referenti cittadini di Confesercenti e Casaimpresa, rispettivamente Gianna Greco e Ernesto Soloperto. Per l’amministrazione ci sarà l’assessore alle attività produttive, Isidoro Mauro Baldari che ha convocato la riunione e il sindaco Pecoraro.

I punti di maggiore attrito riguardano l’obbligo di chiusura di tutti i locali all’una di notte, l’interruzione alle 23 della musica diffusa dentro e fuori dai locali e la responsabilità dell’esercente di quanto avviene fuori dal suo locale. «La città – scrive Pecoraro nella sua ordinanza -, oltre ad avere una vocazione turistica, ha anche una fortissima vocazione agricola che prevede orari di lavoro molto sacrificanti che inducono gli operatori a svegliarsi anche alle ore 3.00 del mattino». La maggioranza dei manduriani, sostiene il primo cittadino, vanno a letto presto per cui la città e la movida deve adattarsi a loro. Per i trasgressori sono previste multe sino a 600 euro a carico anche dei titolari dei bar e pub che rischiano anche la sospensione della licenza sino a 15 giorni.

Un provvedimento ritenuto pericoloso non solo commercialmente ma anche socialmente perché spinge i giovani a spostarsi in altri comuni dove non esistono restrizioni di questo tipo. In effetti nel primo weekend del dopo ordinanza, le strade del centro manduriano erano deserte a differenza di quello di Francavilla Fontana dove pare si stiano riversando i giovani manduriani e quelli dei comuni confinanti che prima frequentavano la piazza manduriana.