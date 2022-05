Visita di cortesia ieri a Bari del sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro con l’assessora all’ambiente, Katia Fusco e il consigliere comunale di Città Più, Filippo Scialpi.

I tre sono stati ricevuti con tutti gli onori del caso dal presidente dell’Acquedotto pugliese, Domenica Laforgia e dalla direttrice generale dell’ente idrico, Francesca Portincasa e da altri componenti del Cda che hanno ringraziato il primo cittadino per aver fatto approvare dalla sua maggioranza la variante al piano regolatore in contrada Masseria Marina permettendo così la costruzione del recapito finale provvisorio del depuratore consortile e per aver regalato ad Aqp 60mila metri quadrati di terreno di proprietà comunale.

«Il gioco di squadra tra Aqp e Comune di Manduria ha prodotto ottimi risultati mettendo alle spalle tanti anni di polemiche», scrive su Facebook Francesco Crudele, anche lui presente all’incontro, sindaco di Capurso e candidato non eletto nelle passate elezioni regionali in appoggio al presidente Michele Emiliano che recentemente lo ha fatto entrare nel Cda dell’Acquedotto pugliese.

«Il depuratore – prosegue Crudele nel suo post - produrrà acqua affinata in Tabella 4 che potrà essere utilizzata per irrigare le campagne del comprensorio molto famoso per la produzione del vino Primitivo». Secondo le previsioni del neo dirigente di Aqp, entro il primo semestre del 2023, vale a dire tra meno di un anno, il nuovo depuratore, grazie alle trincee drenanti, dovrebbe entrare in esercizio.