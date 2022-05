Stima Istat: Manduria sotto i 30mila, meno consiglieri e indennità più magre per i politici

Ora anche l’Istat classifica la popolazione di Manduria sotto la soglia storica dei trentamila abitanti. Noi lo avevamo scritto un paio di mesi fa ma l’amministrazione comunale si affrettò a smentire l’anticipazione Istat da cui noi avevamo ricavato quei dati, attribuendo alla città un numero di abitanti ben al di sopra dei 30mila alla data del 31 dicembre 2021. «Acquisiti i dati reali dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Manduria, a differenza di quanto erroneamente riportato dalla stampa – scriveva allora il sindaco Pecoraro -, si precisa che i dati ufficiali al 31 dicembre 2021 sono di 30.675 residenti». La nota del primo cittadino si concludeva con l’invito ai cittadini «a consultare i canali ufficiali ogni qualvolta desiderino avere notizie della propria città».

Ora è proprio l’istituto nazionale di statistiche a confermare quella proiezione attribuendo alla città di Manduria 29.923 abitanti alla data del 1° gennaio 2022. Va detto che questi dati sono da considerare ancora come una «stima» senza alcun valore legale perché, per legge, il numero della nuova popolazione legale deve essere diffusa il 31 dicembre di ogni anno. Si tratta di regolamenti demografici che difficilmente, salvo miracoli, potranno assegnare numeri diversi da quelli registrati all’inizio dell’anno. Anche perchè il divario è considerevole: in un anno il tessuto demografico manduriano avrebbe perso 998 abitanti. (erano 30.921 nell’ultimo dato legale). Si rammenta che il numero non prende in considerazione i nati nel comune ma i residenti effettivi.

Stare al di sotto dei trentamila abitanti comporterà per Manduria due modifiche importati (altri ce ne saranno di lieve entità): riduzione dell’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori (vicesindaco, assessori, presidente del Consiglio) e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali; e il numero dei componenti del prossimo Consiglio comunale che sarà di venti anziché degli attuali trenta.