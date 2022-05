Sei mesi per le strisce gialle a casa dei disabili ma al sindaco Pecoraro è andata meglio

Due settimane fa abbiamo dato voce ad un manduriano con disabilità che lamentava ritardi degli uffici preposti comunali che non provvedevano a tracciare la segnaletica orizzontale per delimitare con le strisce gialle il divieto di sosta davanti casa. «Sei mesi fa ho fatto richiesta del divieto di sosta davanti casa perché sono invalido, ma ancora non si vede nessuno», si lamentava il cittadino. Il suo appello era stato raccolto dall’ex consigliere Arcangelo Durante il quale si era rivolto agli uffici della polizia municipale dove aveva appreso che dalla scorsa estate «i vigili erano privi di stradini addetti alla pitturazione della segnaletica orizzontale», da qui i ritardi. Sarebbero una ventina i casi come quello del disabile in attesa da sei mesi.

Sarebbe andata meglio al sindaco Gregorio Pecoraro perché davanti la sua residenza sono comparse le stesse strisce gialle. Avrà fatto domanda molto prima? Comunque sia davanti l’uscita del garage con passo carrabile del primo cittadino, è comparso uno stallo fresco di pittura e largo il doppio regolamentare, buono insomma per due auto in sosta (vedi foto). Ad occuparsene potranno essere stati gli operai della ditta che recentemente ha rifatto la segnaletica sulla circunvallazione e in piazza Garibaldi e nella villa comunale di Manduria, dal momento che gli stradini comunali non ci sono ancora.

Nel momento in cui scriviamo, apprendiamo che il signore con disabilità di cui sopra, che guarda caso abita non distante dalla residenza del sindaco Pecoraro, sta ancora aspettando il servizio.

Nazareno Dinoi