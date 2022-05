Vivibilità nel centro storico: 60 residenti scrivono al sindaco e propongono nuove misure

Vivibilità nel centro storico: 60 residenti scrivono al sindaco e propongono misure di maggiore controllo e disciplina

E’ di ieri la notizia dell’iniziativa di sessanta residenti del centro storico che hanno depositato una lettera indirizzata al sindaco di Manduria, contenente una serie di richieste dettate dalle esigenze di chi abita i luoghi frequentati dalla movida. Al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti, l’attrattiva del Centro Storico e la fruibilità delle attività commerciali e di ristorazione all’interno della zona a traffico limitato serale del centro storico, i sottoscrittori della petizione chiedono le seguenti misure:

Divieto di sosta assoluto dalle ore 19.30 sino alle 2,00 in Piazza Commestibili; la sosta con parchimetro (massimo 30 min) dalle 2,00 alle 19.30 in Piazza Commestibili e il rispetto del divieto di sosta permanente nelle aree (Via Mercanti/P.za Commestibili) ove già previsto; l’introduzione di aree di sosta destinata al carico e scarico merci per le attività commerciali/ristorazione sino alle 19.30; monitoraggio costante, con eventuale sanzionamento dei trasgressori, delle regole da parte della Polizia Locale; rispetto del decoro urbano, con regolarizzazione adeguata delle attività consentite all’interno del centro storico; rimozione delle scritte vandaliche presenti sugli edifici dell’ centro storico e successivo monitoraggio e sanzionamento dell’eventuale riproposizione; installazione di videosorveglianza funzionante a tutela della sicurezza collettiva.

Le richieste dei 60 residenti sono state indirizzate al sindaco Pecoraro e all’assessore al commercio, Isidoro Baldari.