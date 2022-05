La preside impone la Dad ma il sindacato la bacchetta e la costringe a scusarsi

Nervi tesi tra la dirigenza del liceo De Sanctis di Manduria e la Cgil Funzione pubblica di Taranto che ha richiamato la preside al rispetto delle norme contrattuali obbligandola nel contempo a rendere pubblica la diffida di cui è stata oggetto.

Tutto è nato dall’interruzione dell’energia elettrica in tutto il quartiere, programmata giorni prima e annunciata dall’agenzia elettrica, che ha costretto la chiusura della scuola per la giornata di ieri. La dirigente Maria Maddalena Di Maglie aveva deciso, a quanto pare arbitrariamente, di attivare la didattica a distanza per la sola giornata di ieri. Un atto “Illegittimo” per il sindacato di categoria che in una lettera inviata anche ai vertici provinciali dell’Istruzione oltre che a tutto il personale dell’istituto manduriano, ha ricordato che l’attivazione della Dad è consentita solo per motivazioni connesse all’emergenza epidemiologica legata al Covid, “escludendo qualsiasi altra ipotesi.

L’invito al rispetto delle leggi ha costretto la dirigente a fare marcia indietro annullando il precedente ordine di servizio ammettendo di aver “ipotizzato” di intercettare la volontà diffusa dei docenti.

Una decisione affrettata che la dirigente Di Magli aveva assunto scavalcando gli organi collegiali dell’istituto. “Preso atto che la norma non prevede tale disposizione in assenza di delibera collegiale e preso atto che non c’’è tempo disponibile per deliberare in tal senso e preso atto che la mia ipotesi non corrisponde alla realtà (visto che la stragrande maggioranza dei docenti non è disponibile a svolgere la Dad, così come rilevato dalle rappresentanze sindacali d’istituto) – è costretta ad ammettere la professoressa -, viene revocata la disposizione dirigenziale”.