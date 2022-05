L'ordinanza che incatena la movida, la reazione dell'ex assessore Paride Toma

Questa la posizione sull'ordinanza Pecoraro di Paride Toma, commercialista, già assessore alle Attività produttive del Comune di Manduria

Queste le premesse dell’ordinanza per la tutela della sicurezza urbana nel Comune di Manduria: “Premesso che, nel territorio comunale della città di Manduria ed in particolare, nella zona individuata come centro storico è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi operanti nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che attraggono un rilevante concentramento di frequentatori…”

Mi pare invece di aver visto che I frequentatori del centro storico di Manduria sono pochi anzi pochissimi e che l’ invasioni di ragazzi a Manduria proprio non si veda. Quei pochi giovani che escono a Manduria, escono di casa con buoni propositi ma si scontrano con la triste realtà della movida manduriana, una delle peggiori del circondario (vedi Francavilla Fontana, Mesagne, Oria...) Notti fiacche e mosce non paragonabili a quelle degli altri paesi che categorigamente I giovani raggiungono ogni fine settimana. svuotando completamente il paese. Con questa ordinanza chi ama vivere la notte, si ritroverà orfano di un divertimento che già non c'è.

Paride Toma