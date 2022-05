L'ordinanza che incatena la movida, la reazione di Manduria Noscia-Italexit

La reazione del consigliere di Italexit-Manduria Noscia, Mimmo Breccia, all'ordinanza sulal movida firmata dal sindaco Pecoraro

Un buon sindaco cerca sempre di trovare il giusto equilibrio, adottando le opportune strategie, usando tutti i mezzi a sua disposizione per andare incontro a tutte le esigenze dei propri concittadini!

Il nostro sindaco, strafottendosene della disastrosa situazione economica che da due anni ha stravolto la vita di tanti cittadini (ed in particolar modo di quelle categorie più castigate dagli ultimi eventi e relative restrizioni), cosa fa? Si limita a tagliare la "testa al toro" con una raccapricciante ordinanza che uccide definitivamente le attività del centro storico ed allontana inesorabilmente i giovani (e non solo...) da quello che è l'unico "centro di aggregazione" della nostra città! Si badi bene! Sono noti a tutti i diversi episodi che hanno reso il centro storico teatro di alcuni episodi spiacevoli che di certo andrebbero contrastati e condannati! Esistono però mezzi consoni per limitarli o eliminarli: controlli, controlli, controlli

Invece cosa fa il nostro genio dalla mentalità arcaica, presuntuoso ed arrogante? Fa chiudere le attività! Ma porca miseria, ci vuole tanto per capire che così facendo non si risolve il problema e si condannano alla definitiva chiusura un sacco di attività già al collasso?

Raccapricciante, incomprensibile, ingiustificabile! Là dove manca il senso civico vanno usati mezzi di contrasto per far sì che si rispettino le regole! Questo non è un mezzo di contrasto, questa è stata l'ennesima idiozia di una classe dirigente incapace e incompetente!

Povera Manduria noscia! A questo punto chiedo a tutti di mobilitarsi seriamente per contrastare questo ennesimo provvedimento della improponibile amministrazione arcaica! Invito tutti i gestori, proprietari, imprenditori della categoria ristorazione ed accoglienza turistica in genere a combattere contro quello che sarà il colpo di grazia all'economia del nostro territorio! Sono pronto a tutto, occupiamo il comune! Incateniamoci! Contate su di me, io sono pronto!

Cosimo Breccia