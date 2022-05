Il Comune incatena la movida e i giovani

I locali di Manduria dove si somministrano bevande e alimenti (bar, ristoranti pizzerie, pub), dovranno chiudere all’una di notte; divieto di somministrazione in contenitori di vetro e lattine per il consumo in piedi all’interno del locale o nelle immediate vicinanze; niente più diffusione di musica o canti nei locali e all’esterno dalle ore 22 nei giorni feriali ed entro le 23 nel weekend, orari spostati di un’ora nel periodo estivo; si potrà ri-diffondere musica nel valore massimo di immissione pari a 40dB (equivalente al rumore di fondo medio di un appartamento abbastanza silenzioso), alle ore 8 del mattino; i titolari dei locali dovranno vigilare affinché gli avventori tengano comportamenti che non disturbino mediante urla, schiamazzi o rumori, o abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone; ai frequentatori dei locali sono vietati alterchi, schiamazzi, molestie anche dovuti all’alcol; di bivaccare, banchettare, vomitare, orinare o defecare negli spazi pubblici e privati.

Sono alcune regole, alcune già in vigore altre nuove, altre inasprite, comprese nell’ordinanza firmata ieri dal sindaco Gregorio Pecoraro che ha per oggetto: «Misure a tutela della sicurezza e di salute pubblica per la disciplina degli orari e delle modalità di diffusione sonora e musicale; sulla vendita di bevande per la prevenzione di comportamenti di inciviltà urbana».

Secondo queste nuove regole, insomma, i giovani dovrebbero andare a letto presto e i locali devono ridurre gli orari di attività. Niente più bar aperti anche di notte come le farmacie, insomma.

«Se da un lato occorre favorire l’ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore – scrive Pecoraro nell’ordinanza -, dall’altro non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica».

Misure necessarie, per il primo cittadino, per una comunità che tendenzialmente va a letto presto e si alza altrettanto subito. «La città – scrive Pecoraro -, oltre ad avere una vocazione turistica, ha anche una fortissima vocazione agricola che prevede orari di lavoro molto sacrificanti che inducono gli operatori a svegliarsi anche alle ore 3.00 del mattino». Ecco perché la riapertura dei bar è permessa alle 3,30, ma lavorando in silenzio sino alle 8 del mattino (articoli 1 e 6 dell’ordinanza 78 del 2 maggio 2022). Per i trasgressori sono previste multe sino a 600 euro a carico anche degli esercenti che rischiano inoltre la sospensione della licenza sino a 15 giorni.