L’ecografia pediatrica chiude, riaprirà a giugno ma solo per una volta alla settimana

Mentre a Manduria, per effetto del pensionamento dell’unica specialista, l’ecografia pediatrica è stata ridotta da 6 giorni a un solo giorno alla settimana affidata ad un medico esterno prestato da latri ospedali, all’ospedale di Martina Franca è nuovamente attivo il Servizio di Consulenza Pediatrica (Scap). L’ambulatorio, situato all’interno dell’ospedale, è accessibile dalle 8 alle 20 nei giorni prefestivi ed estivi ed è servito dia pediatri di base che si spostano in ospedale per garantire le consulenze e le prestazioni nei pazienti di età pediatrica che si presentano al pronto soccorso.

Inoltre, sempre all’ospedale della Valle d’Itria, la direzione medica ha comunicato anche la riattivazione di otto posti letti di cardiologia a partire da lunedì 2 maggio 2022.

“Si amplia in questo modo l’offerta di servizi sanitari per il territorio – dichiara Vito Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto – Il risultato è stato possibile sia per la mutata condizione pandemica, sia grazie all’impegno e il lavoro di squadra con la direzione medica del presidio». Al Giannuzzi la cardiologia è sempre ridotta ad un servizio ambulatoriale senza ricoveri per i casi di bassa e media gravità.