Manelli è il nuovo vicecomandante dei vigili urbani di Manduria

Umberto Manelli è il nuovo vicecomandante della polizia municipale di Manduria. Il francavillese di 44 anni è risultato primo al concorso pubblico indetto dalla città Messapica che ora lo dovrà convocare per il conferimento ufficiale del ruolo di istruttore direttivo di vigilanza categoria D1 (vice comandante polizia locale).

Manelli ha prestato servizio per diversi anni come vigile urbano nella sua città d’origine per poi spostarsi nella vicina Ceglie Messapica. Da studente lavoratore ha conseguito la laurea in giurisprudenza e si è poi abilitato alla professione di avvocato.

Affiancherà l’attuale comandante del Corpo, Teodoro Nigro, incaricato esterno a scavalco conil Comune di Mesagne dove è titolare del posto e l’altro comandante di ruolo, Vincenzo Dinoi, attualmente co compiti indefiniti perchè spodestato per volontà della giunta comunale manduriana.