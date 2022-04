Strisce blu “creative”: “unica anomalia è l’erba che invade la carreggiata”

Il sopralluogo a Torre Colimena e nelle marine manduriane del comandante della polizia municipale di Manduria, Teodoro Nigro, per verificare la correttezza delle strisce blu per la sosta a pagamento, non ha sortito l’effetto che speravano coloro i quali hanno denunciato possibili irregolarità degli stalli. A quanto pare l’unico rilievo sollevato dal dirigente ha riguardato l’erba che in alcuni tratti invade l’asfalto non permettendo la delimitazione dei rettangoli con la vernice.

Per tutto il resto il comandante non ha ritenuto opportuno rivedere l’intero piano redatto in un periodo precedente al suo insediamento quale comandante del corpo a scavalco con quello del comune di Mesagne dove è titolare.

Le stranezze, evidenziate da diversi cittadini anche con la pubblicazione di foto, riguardano le dimensioni fuori norma (troppo strette), l’occupazione di intere strade urbanizzate con poche o assenti alternative di sosta libera, gli stalli a pagamento su strade con divieto di sosta, la mancanza di marciapiedi su strade strette e trafficate e quindi pericolose per i pedoni costretti ad invadere la carreggiata per oltrepassare le auto in sosta e l’invasione dell’erba, unico punto ritenuto dal comandante Nigro meritevole di risoluzione.