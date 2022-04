Il comune consegna la palestra coperta del Fermi ma non tutti sono convinti che sia sicura

L’amministrazione comunale di Manduria ha annunciato ieri la riapertura alle attività agonistiche della palestra coperta della scuola Enrico Fermi, per anni chiusa per via delle infiltrazioni d’acqua ed altri problemi strutturali che la rendevano inagibile.

«La fine dei lavori – si legge nella breve nota stampa - restituisce la piena disponibilità dell’attività motoria dell’Istituto Comprensivo e consente il pieno svolgimento delle attività sportive alle associazioni locali anche in occasione di manifestazioni. A breve, inoltre – conclude lo scritto -, verranno convocate le associazioni per stabilire i giorni di utilizzo della palestra».

Ma è proprio dagli addetti ai lavori che si sollevano dubbi sulla integrità e sicurezza della palestra in questione. Ad esporsi per primo è il referente della società “Real Basket Manduria” che espone così le problematiche strutturali ancora presenti. «Già dalle foto si vede come il tappetino si sia gonfiato a causa delle infiltrazioni che insistevano da circa tre anni», scrive Alessandro Quaranta commentando la notizia annunciata sui social dagli amministratori locali. Operando con la lente d’ingrandimento sulle stesse foto pubblicate dal comune e rilevando le evidenti anomalie della copertura del rettangolo di gioco, lo sportivo non se la tiene e sbotta: «Secondo il mio punto di vista – dice Quaranta - ritengo che la palestra non sia ancora agibile, anzi, è pericolosa».

Nel 2019 era stato lo stesso presidente del Real Basket a denunciare l’impraticabilità della struttura che aveva comportato la non iscrizione della squadra al campionato di quell’anno.