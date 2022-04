Il sindaco lamenta la chiusura dei locali a Pasqua, Daggiano replica: mancano i servizi nelle marine

Il sindaco si lamenta della chiusura dei locali a Pasqua e il rappresentante dei commercianti ribatte: si pensi piuttosto ai servizi che mancano nelle marine

Non è piaciuta ai gestori di locali sulla costa manduriana, la dichiarazione del sindaco Gregorio Pecoraro che li accusa di non aver aperto abbastanza le proprie attività nel ponte pasquale. «Se vogliamo che la nostra zona diventi meta di turismo, dobbiamo cercare di concretizzare la collaborazione tra pubblico e privato», aveva detto il primo cittadino ricordando la chiusura di molti esercizi commerciali.

A prendere le parti della categoria è stato il presidente cittadino di Confcommercio, Dario Daggiano. «Ad onor del vero - ha dichiarato Daggiano -, bisogna sottolineare che, al contrario di quanto si è detto, già a San Pietro in Bevagna durante tale settimana festiva, hanno aperto i battenti cinque tra bar e ristoranti, oltre ad alcuni altri esercizi commerciali. È altrettanto vero – ha aggiunto il presidente -, che aprire un esercizio solo per alcuni giorni comporta l'impiego di personale provvisorio, quasi impossibile oggi da reperire». L’esponente dlla confederazione del commercio va poi giù duro ricordando le mancanze del pubblico. «Ritengo sia legittimo da parte del primo cittadino sperare in uno sviluppo del turismo, ritengo però – chiosa Daggiano -, che debba prima effettuare un attento esame di quanto non offre ancora il territorio».

Il presidente rimanda così al mittente le accuse ed elenca le cose che non vanno come dovrebbero. «Come è stato già detto più volte anche nel corso di riunioni tra amministratori comunali, commercianti e gestori di locali – ricorda Daggiano -, la litoranea è quasi completamente sguarnita di servizi igienici, infatti, su 18 chilometri di costa l'unico bagno pubblico esistente è quello al centro di piazza delle Perdonanze a San Pietro in Bevagna». Lo stesso Daggiano ricorda poi che non ci può essere insediamento di strutture ricettive e quindi di vero turismo se non si dispone neppure dei servizi primari di: rete idrica, fognaria, pubblica illuminazione, segnaletica, misure di sicurezza e quant'altro.

Per poter avere la massima collaborazione con le attività commerciali, ha concluso Daggiano, «il sindaco Pecoraro, dovrebbe concentrarsi assieme alla sua amministrazione per dotare la litoranea di servizi primari, unitamente a quel decoro che compete ad una zona che mira a diventare meta di turismo».