La Asl affida al Giannuzzi la cura dei disturbi emotivi e dello stress degli eroi del Covid

La Asl affida al Giannuzzi di Manduria la cura dei disturbi emotivi e dello stress dei lavoratori impegnati nella cura delle infezioni da Covid

Dalla prossima settimana si avvia al Giannuzzi di Manduria una misura innovativa di psicologia del lavoro denominata “Self-care for cure” che ha come obiettivo quello di aumentare la resilienza degli operatori sanitari e migliorare la gestione dello stress lavorativo, nella convinzione (suffragata dalla letteratura sull’argomento) che personale più sereno e motivato produca prestazioni migliori sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il Servizio di Psicologia del Lavoro della Asl Taranto diretto dalla psicologa Maria Teresa Coppola, con la sua sede di Manduria, ha scelto di partire dal nosocomio manduriano per l’avvio di tale misura di promozione della salute al lavoro, sulla scorta dei risultati di un’indagine sul burn-out (lo stress da carico di lavoro e coinvolgimento emotivo dell’operatore sanitario) e sul benessere lavorativo condotta dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl. Tali risultati hanno messo in luce che nel corso della prima ondata pandemica, il personale del Giannuzzi è stato quello maggiormente colpito dal distress lavorativo rispetto a tutti gli altri presidi della provincia e della città di Taranto.

Con “Self-care for cure”, gli operatori del Marianna Giannuzzi potranno partecipare, in orario di servizio e senza costi aggiuntivi, ad attività di promozione della salute psicologica quali percorsi psicoeducazionali, colloqui psicologici individuali, corso training autogeno e altre tecniche psicocorporee, condotte da specialisti psicologi Asl.

L’interessante ed innovativa iniziativa, che interesserà gradatamente tutti altri ospedali e servizi territoriali della Asl, partecipa alla ricerca nazionale della Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) “Ricerca – Intervento Wellness Organizzativo” che nel prossimo settembre illustrerà i primi risultati ottenuti nel corso di un convegno rivolto ai Manager aziendali e regionali della Sanità.

La ASL Taranto quindi una volta tanto sarà rappresentata in un consesso nazionale dall’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, il medesimo ospedale che nei mesi difficili della pandemia è stato l’unico ad essere convertito full Covid al servizio dell’intera provincia.