Il Comune di Manduria non paga i bolli auto al proprio parco macchine e l’Agenzia manda l'avviso

Il Comune di Manduria non paga i bolli auto al proprio parco macchine e l’Agenzia delle Entrate “lo multa”

Per sei anni il comune di Manduria non ha pagato i bolli alle auto di sua proprietà. Se ne sono accorti gli esattori dell’Agenzia delle Entrate che ha notificato all’ente una cartella con la contestazione della morosità. Importo da pagare sinora, sanzioni comprese, è di 4mila euro.

L’ufficio riscossione insoluti dell’Agenzia delle entrate ha notificato al comune di Manduria una cartella per il mancato del bollo auto degli autoveicoli di proprietà dell’ente dell’anno 2015 dal 2015. Sei anni di ritardo che con gli aggravi hanno fatto lievitare la somma sino a 1.168 euro da pagare subito.

La cartella notificata al comune il 21 dicembre scorso, ha spinto la nuova responsabile del servizio a fare una ricognizione sulle proprietà a motore richiamati dall’Agenzia riscossione scoprendo che alcuni era in effetti fermi da anni. Cinque in tutto, tra auto e motocicli non più funzionanti e fermi da anni in qualche deposito. Si è così provveduto a rottamarli interrompendo finalmente l’obbligo del pagamento della tassa.

La ricerca ha permesso inoltre di scoprire che l’evasione dei bolli riguardava anche gli anni dal 2016 al 2021, non solo delle cinque in disuso e rottamate, ma anche ai due veicoli in uso all’ufficio tecnico e manutenzione.

Non è restato quindi che fare un po’ di conti e azzerare il debito con la Regione Puglia e con l’Agenzia delle entrate sanando tutte le morosità per la somma complessiva di 3.991 euro. E’ stata quindi impegnata la spesa per il pagamento di tutti i bolli arretrati sino al 2021.