Tassa sui rifiuti non pagata, c'è un buco da 300mila euro

L’ufficio tributi del Comune di Manduria ha scovato 689 cartelle non pagate da altrettanti evasori manduriani che saranno ora raggiunti da solleciti di pagamento con relativi aggravi di spese. A scoprire il buco che ammonta a circa 300mila euro, è stato il funzionario Leonardo Franzoso che ha reso pubblico il dato in una determina che dà il via alle procedure di recupero.

Mancano 300mila euro nelle casse del comune di Manduria. Sono quelli dei contribuenti che hanno evaso i tributi locali negli anni dal 2016 al 2020 relativi alla tassa sui rifiuti (Tari). L’ufficio tributi del comune messapico che fa capo al funzionario responsabile dell’imposta unica comunale, Leonardo Franzoso, ne ha scovati ben 689 che presto riceveranno le cartelle da pagare. La ricerca nell’anagrafica dei contribuenti manduriani è andata indietro di cinque anni, il necessario per non far cadere in prescrizione quelli più datati risalenti al 2016. Si è così scoperto l’esercito sommerso degli evasori che di anno in anno hanno fatto accumulare esposizioni nei bilanci dell’ente per un totale di 142.672 euro di tassa cruda comunale che fra tributo da versare alla Provincia, interessi di mora, sanzioni e spese di notifica si è più che raddoppiata raggiungendo la somma di 296.026 euro che ora, salvo errori, insolvenze o la replica dell’evasione, dovrebbero rientrare nella disponibilità delle casse pubbliche.

La cifra più alta da recuperare è quella relativa all’anno d’imposta 2020 che è pari a 69mila euro poi a diminuire con i 64mila del 2019, 58mila del 2018, 55mila del 2017 per finire ai circa 48mila del 2016. Il dato è stato reso pubblico per via della normativa vigente in materia che rende necessaria l’approvazione della lista degli avvisi di accertamento così come elaborato dalla ditta a supporto dell’Ufficio tributi, il raggruppamento temporaneo d’impresa, Sincon-Serphin di Taranto che cura gli incassi e le notifiche dei tributi locali per conto dell’ente pubblico.

Le somme oggetto della verifica, si precisa nella determina firmata dal funzionario Franzoso, potranno subire modifiche a seguito di eventuali rettifiche o variazioni in fase di contraddittorio con i contribuenti. La riscossione, o meglio il tentativo di riscuotere, sarà effettuata mediante trasmissione ai contribuenti dell’avviso di accertamento e dei relativi modelli F24 già precompilati con i codici del tributo relativo all’esposizione presunta. Per l’invio della cartella al domicilio del contribuente il comune si affiderà al servizio di postalizzazione che potrà essere quello delle Poste Italiane pubbliche o di agenzie private. Una questione, quella della notifica entro i termini, che a Manduria ha sollevato già delle polemiche giustificate dai ritardi nella consegna delle buste. Per questo c’è in piedi un contenzioso aperto dalla sede manduriana del Codacons a cui si è rivolto un gruppo di contribuenti che lamentano ritardi significativi nella consegna dei plichi, alcuni addirittura di oltre tre mesi. Un fatto che influisce soprattutto nel pagamento dei tributi a rischio prescrizione.

L'obbligo per l’ente pubblico di fare i conti sulle somme da recuperare, è dettato anche dalla necessità di fare volume economico da mettere sul piatto del prossimo bilancio preventivo che per legge dovrà essere votato entro il 31 maggio prossimo pena lo scioglimento anticipato dell’amministrazione e l’affidamento del comune ad un commissario prefettizio.

Nazareno Dinoi