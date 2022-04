Petizione contro le trincee drenanti alla Marina, domani il voto del Consiglio

Erano 570 ieri sera i firmatari della petizione lanciata dalle testate giornalistiche Manduria Oggi e La Voce di Manduria per opporsi alla realizzazione delle trincee drenanti in zona Masseria Marina. Un appello al quale hanno aderito cittadini, associazioni ambientaliste, movimenti politici e anche la cantante e attivista Romina Power per battersi verso un’alternativa meno impattante, quella della delocalizzazione delle vasche di raccolta dei reflui dalla Marina alla contrada Bagnolo tra Manduria e Sava, lontane dalle zone di riserve naturali delle marine manduriane.

Firme che potrebbero pesare sulla decisione amministrativa di domani quando, nell’aula consiliare del comune si decideranno le sorti ambientali e politiche della città messapica sulla questione ormai logora del depuratore. Ferma la maggioranza di Pecoraro che lascerebbe all’Acquedotto Pugliese più di 60.000 metri quadrati di campo aperto per realizzare trincee drenanti e un’opposizione appoggiata anche da un sit-in pacifico presente nella mattinata del giorno decisionale proprio nel piazzale antistante al Municipio di Manduria.

Una variante drammatica in termini di costi economici e ambientali, quella che permetterebbe all’infrastruttura idrica di ottenere gratuitamente e in maniera permanente un vasto territorio per costruire buffer di contenimento di reflui depurati che partirebbero direttamente dal contestato e incompiuto depuratore di Urmo - Belsito sino alla Masseria Marina a meno di due chilometri dal Fiume Chidro, della Salina dei Monaci, oltre che dalle prime abitazioni.

Marzia Baldari