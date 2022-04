Sabato prossimo l’Associazione sottufficiali di Manduria consegna alla città il monumento ai caduti

Sabato prossimo alle 16,30 ci sarà la cerimonia di consegna del monumento ai caduti dopo i lavori di pulitura delle incrostazioni dalle pareti laterali della struttura. Un’iniziativa dell'associazione Ansi, Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia sede di Manduria, partita nel mese di febbraio che ha visto il monumento sottoposto ad un'operazione di restyling generale.

L’Ansi ha portato a termine anche il secondo progetto che ha interessato il Museo Civico delle grandi Guerre, grazie al quale è stato possibile installare e quindi dotare il Museo, di ausili audio/visivi che permetteranno la proiezione e l’ascolto di video o documentari storici.

E’ stato infine completato l’allestimento della Sala della Cultura del Museo con gli idonei dispositivi, attrezzandola per eventuali conferenze/incontri che sarà intitolata al milite ignoto. Gli interventi sono stati resi possibili grazie al contributo ottenuto dal Ministero della Difesa in seguito alle richieste da parte della stessa associazione ANSI di Manduria che si è subito adoperata per avere tutte le autorizzazioni necessarie.