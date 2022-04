Domenica di Pasqua senza ambulanti nella via principale di San Pietro in Bevagna

Erano anni, decenni sicuramente, che nella domenica di Pasqua la via principale di San Pietro in Bevagna, quella che porta alla Rotonda sul mare, non fosse preda dell’ambulantato, in regola e non.

È successo ieri con una via Delle Perdonanze completamente libera. A vigilare, questa volta, ci sono state le pattuglie della polizia municipale di Manduria che con il nuovo comandante, Teodoro Nigro, sembra abbiano avuto disposizioni di servizio più stringenti rispetto al passato.

Solo nel pomeriggio di ieri la zona antistante la chiesa di San Pietro e Paolo è stata occupata da un paio di venditori ambulanti di frutta che in futuro, promettono dal corpo di polizia locale, non avranno più spazio per il posizionamento di dissuasori più grandi degli attuali. Normale anche il traffico veicolare, non intenso per l’inclemenza del clima, regolato anche dall’attivazione dell’impianto semaforico.

Si spera - ed è proposito anche del comandante Nigro – che lo stesso ordine proseguirà anche nella giornata di oggi, pasquetta e soprattutto nella prossima estate.

Nel frattempo su tutto il territorio comunale, frazioni marine comprese, proseguono i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale con la ritinteggiatura delle strisce pedonali e di canalizzazione del traffico e nuove aree di sosta dedicate ai mezzi di soccorso e dell’ordine pubblico. Un’opera, fanno sapere ancora dagli uffici di polizia municipale, che proseguirà compatibilmente con la disponibilità dei capitoli di spesa dedicati.