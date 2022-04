Dal Comune uova e colombe pasquali per anziani e bimbi fragili

L’amministrazione comunale ha acquistato 60 uova e 57 colombe pasquali per donarle agli ospiti delle residenze per anziani e alle strutture per giovani con disabilità. A farsene carico è stato il sindaco Gregorio Pecoraro con l’assessora Fabiana Rossetti.

I doni sono stati acquistati per un importo di 537 euro dalla ditta “Salumi e Amore” di Manduria che ha presentato l’offerta più economica rispetto alla Famila e alla Conad sedi di Manduria.