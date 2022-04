Il fenomeno si ripete: prima il tappetino, poi l’scavatore per l’allaccio al metano

Lunedì 11 aprile chiudono il cantiere del nuovo tappetino di bitume e mercoledì 13 ne aprono un altro per lo scavo dell’allaccio al metano. E’ successo in Via Bizzarri a Manduria dove i residenti sono a dir poco infastiditi da tanta disorganizzazione e spreco di energie. Non un caso isolato, purtroppo, perché periodicamente l’incrocio di lavori si verifica alla faccia dell’organizzazione e del buonsenso.

Sicuramente non ci sono regole da rispettare e se ci sono non c’è nessuno che si preoccupa di farle applicare. Eppure, trattandosi di lavori eseguiti su pubblica via, qualcuno dovrebbe pur autorizzarli e magari coordinarli per non permettere curiosi accavallamenti.