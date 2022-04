Lunedì dell'angelo tutti a casa di donna Elisabetta per un tuffo nel passato

Per chi fosse ancora indeciso su cosa fare a Pasquetta, quest’anno ha l’opportunità - tutta gratuita - di poter trascorrere alcune ore di evasione culturale nello storico Palazzo Donna Elisabetta di Manduria. Un open day offerto dalla sua proprietaria Elisabetta Arnò, il 18 aprile, tra esposizioni di abiti ottocenteschi, caccia all’uovo, laboratori didattici e un delizioso buffet, con prenotazione obbligatoria.

È nascosta eppure in pieno centro, in una delle viuzze storiche di Manduria, il Palazzo Donna Elisabetta è molto più che una dimora ottocentesca o un B&B extra lusso. È un non-luogo in cui perdersi e immergersi, o meglio “è un’esperienza da provare”, ci dice la padrona di casa annunciando l’apertura gratuita della struttura nel giorno del lunedì di festa. Sarà lei stessa ad accogliere i gruppi di visitatori e a fare da cicerone tra le stanze e corridoi del palazzo dove saranno esposti gli abiti ottocenteschi dell’atelier di Assunta Fanuli. Dalla storia alla natura, ci si sposterà poi nel giardino segreto alle spalle della costruzione per condividere la filosofia dello spera Yoga e lasciarsi abbracciare dall’energia dagli alberi centenari. Sempre nello spazio verde del Palazzo, l’imprenditrice Lucia Barnaba porterà alcune api nelle arnie e l’esperienza della sua Apulia Farm in dialogo con i presenti che dovranno poi cimentarsi in una caccia all’uovo. Un’attrattiva fatta di cultura, connessione e divertimento che permetterà alla signora Arnò di mostrare ai manduriani cosa si cela in via Schiavoni Carissimo 37. “Molti mi hanno chiesto dove sia il Palazzo”, - ci spiega Elisabetta che ha alle spalle una vita parigina con una scuola di cucina e un’altra veneziana da esperta di lingue orientali -. “Questa giornata nasce proprio per questo, per mostrare a tutti, abitanti di Manduria e non, cos’è e dove si trova questa splendida struttura storica”, conclude la proprietaria.

La visita presenterà anche un rinfresco gratuito. Per esserci è necessario prenotare al 340/3381203 oppure al 351/6070593. Il programma è suddiviso in tre sessioni per gruppi di 20 persone al massimo (ore 10.30; 12.00 e 16.00).

Marzia Baldari