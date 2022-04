Stalli per disabili, i ritardi degli uffici comunali

«Sei mesi fa ho fatto richiesta del divieto di sosta davanti casa perché sono invalido, ma ancora non si vede nessuno». A parlare è un anziano manduriano con mobilità ridottissima per cui ha diritto ad avere l’area antistante la propria abitazione libera per parcheggiare l’autovettura dei parenti o accompagnatori che si recano per prelevarlo e portarlo nei vari ambulatori per la riabilitazione o semplicemente per prendere un po’ d’aria.

A raccogliere l’appello del pensionato con disabilità è stato l’ex consigliere comunale Arcangelo Durante che si è rivolto ai vigili urbani per chiedere il perché di tanto ritardo. «Mi hanno riferito che dalla scorsa estate – fa sapere Durante -, l’ufficio di polizia municipale è privo di stradini addetti alla pitturazione della segnaletica orizzontale».

Sempre secondo Durante, la situazione denunciata dal pensionato è simile a quella di un’altra ventina di cittadini che aspettano il riconoscimento dello stesso diritto.