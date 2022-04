Altri tre piccoli scolari ucraini tornano a scuola alla Don Bosco

Nella giornata di lunedì 11 aprile, gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Don Bosco’ di Manduria hanno organizzato una calorosa festa di accoglienza per l’arrivo di tre bambini provenienti dall’Ucraina, i piccoli Rymma, Sviatoscan e Sasha.

Grande emozione si respirava già nei giorni precedenti tra le classi dell’Istituto sia da parte degli alunni che delle loro maestre, dopo aver ricevuto la comunicazione che sarebbero giunti tre nuovi alunni nelle classi prime e quarte.

Consapevoli che sarebbero stati dei compagni di classe speciali, bisognosi di serenità e di tanto amore, sono stati accolti con canti di benvenuto e con l’ascolto, molto sentito, dell’inno nazionale italiano e ucraino.

Non sono mancati palloncini, bandierine delle due nazioni e cartelloni di accoglienza con la scritta ‘Benvenuti’ in italiano ed in ucraino. I bambini sono stati accompagnati dalle loro mamme e sono stati affidati alle maestre, alla presenza del preside professore Roberto Cennoma e di alcuni amministratori del comune di Manduria.