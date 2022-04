Depuratore alle marine: “salviamo il salvabile”

«Quanti conoscono le vasche di Bagnolo della condotta Chidro-Sinni?». A chiederlo (non lo dice ma evidentemente il quesito è rivolto agli amministratori del comune di Manduria), è l’ingegnere manduriano, Antonio Curri, che pubblica su Facebook una veduta aerea dell’enorme bacino realizzato oltre trent’anni fa dall’Arneo e mai utilizzato. Era destinato a contenere l’acqua del fiume Chidro per l’impiego in agricoltura dopo il processo di dissalazione. Una complessa opera idrica con un dissalatore sul fiume Chidro (mai finito e in disuso), una rete di canalizzazione dell’acqua e torri di spinta per un costo complessivo di circa duecento miliardi di vecchie lire, mai sfruttata. Una cattedrale nel deserto che ora, come propone Curri, potrebbe essere utilizzata per contenere i reflui del depuratore di Manduria e Sava realizzato sulla costa di Specchiarica-Urmo e immetterli nella rete irrigua del consorzio Arneo.

Si eviterebbe così la compromissione dei terreni intorno alla Masseria Marina di San Pietro in Bevagna dove sono previste le vasche e le trincee drenanti e si risparmierebbero soldi e tempo dal momento che le vasche di Bagnolo sono già pronte e collegate con la zona mare, con partenza dal fiume Chidro, attraverso una condotta interrata dove non è mai passata una goccia d’acqua.

La stessa proposta è stata già avanzata dai gruppi di minoranza ma l’amministrazione del sindaco Gregorio Pecoraro ha già fatto sapere di non essere d’accordo ed ha fissato la data per il consiglio comunale in cui si dovrà concedere la variane allo strumento urbanistico e dare così il via ai lavori di scavo delle trincee in zona Masseria Marina.

Un tentativo per evitare ciò che gli ambientalisti definiscono come «un disastro», è l’avvocato Francesco Di Lauro che in qualità di presidente dell’Associazione Azzurro Ionio e referente del Wwf Taranto, ha chiesto un incontro urgente con il gruppo consiliare di Gea «per uno scambio di vedute ed informazioni – si legge nella richiesta - circa l'ipotesi di collocazione delle vasche del depuratore di Urmo in contrada 'Masseria Marina', nonchè altre emergenze relative alla (drammatica ) gestione delle riserve naturali del territorio».