Dopo le strisce "slim" ecco le strisce "green" a Torre Colimena

Dopo gli stalli di “sosta slim”, sottodimensionati rispetto all’autoveicolo, sufficienti a contenere una moto, le strisce blu che il Comune di Manduria sta facendo tracciare a Torre Colimena, continuano a catturare la curiosità dei cittadini. Questa volta la creatività degli stradini si può definire “green” perché le strisce azzurre vengono dipinte direttamente sull’erba che cresce spontaneamente ai margini delle strade della località balneare manduriana.

A notarle e fotografarle è stato il consigliere comunale di minoranza, Antonio Mariggiò, già protagonista di una precedente denuncia del rifacimento della segnaletica orizzontale su alcune strade della città che meriterebbero piuttosto il ripristino del manto stradale.

«Nessuno si vergogna di questo? Possibile che no ci sia nessuno a controllare questi scempi?», chiede il consigliere che fa notare anche le dimensioni troppo strette di alcuni stalli di sosta «dove a malapena – è il suo commento -, può parcheggiare una carrozzina». In effetti dalle foto che ci invia al giornale non si può che stupirsi di tanta approssimazione. «Hanno ragione i residenti a lamentarsi», conclude Mariggiò che su questo interpellerà il responsabile dei lavori pubblici.