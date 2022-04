L'apertura del Vinitaly premia un produttore del Primitivo di Manduria

Sono 110 le aziende vitivinicole pugliesi presenti al Vinitaly di Verona che si è aperto ieri. Massiccia anche la presenza delle cantine manduriane. Ieri l’assessore regionale all’agricoltura pugliese, Donato Pentassuglia ha partecipato alla cerimonia di consegna del premio internazionale “Benemeriti della vitivinicoltura italiana”, all’imprenditore Gianfranco Fino, titolare a Manduria di un’azienda che si estende su circa 23 ha di vigneti di Primitivo.

La manifestazione ha aperto ieri la 54esima edizione del ‘Salone Internazionale dei vini e distillati’, in programma fino al 13 aprile 2022 alla Fiera di Verona. E la Puglia non poteva mancare al Padiglione 11 con le sue 110 le aziende vitivinicole per mostrare e far degustare oltre 10 mila etichette e cogliere l’occasione di posizionarle sui principali mercati del mondo, confrontandosi con oltre 4.000 aziende produttrici da 19 nazioni. Ricco il programma delle attività dal titolo “Puglia Wine World”: il padiglione della Regione Puglia, allestito in collaborazione con Unioncamere Puglia, che ospiterà 60 tra eventi, conferenze, incontri di approfondimento e show cooking, realizzati da dieci realtà pugliesi, associazioni per la promozione del vino e operatori economici.