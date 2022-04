Una vita per aiutare gli altri, ed ora aiutiamo lei

Una vita dedicata agli altri, sempre in prima linea con la divisa arancione della Protezione Civile del gruppo Ser di Manduria. La proprietaria dell’auto incendiata all’alba di ieri ha alle spalle una vita per niente serena. Separata in giovane età, ha trascorso un bruttissimo periodo di vita quando è stata vittima di uno stalker che l’ha perseguitata e minacciata a lungo. Un’esperienza che le ha lasciato dei segni indelebili che si sono somatizzati con la depressione e frequenti stati d’ansia.

Uno stato che è riuscita a superare dedicandosi anima e corpo al volontariato. Vive da sola e l’unica proprietà che possedeva gliel’hanno distrutta. «Mi hanno appiedata, ora dovrà chiedere aiuto anche per recarmi agli eventi con la mia associazione di Protezione civile, sono davvero disperata, questo non ci voleva proprio, il responsabile che mi ha fatto questo ha saputo dove colpirmi», si sfoga la donna.

Merita un aiuto. Sarebbe bello trovare una persona dall’animo buono che l’aiutasse a superare quest’altro brutto momento della sua vita e procurarsi un’auto usata. Chiunque fosse disposto a farlo può contattare la redazione de La Voce di Manduria scrivendo in privato sui nostri canali social o scrivendo una email all’indirizzo info@lavocedimanduria.it.