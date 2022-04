Tre inviati speciali alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano per promuovere Manduria

Dopo lo stand alla BTM di Taranto, la tre giorni dedicata al turismo ospitata nel circolo ufficiali della Marina Militare, il comune di Manduria investe ancora nelle promozione del territorio inviando tre amministratori comunali alla Borsa internazionale del turismo di Milano.

Lo scopo del viaggio, si legge nella delibera di giunta, è quello di offrire «una rosa di attrattive turistiche che valorizzano il territorio sotto diversi profili, quello culturale, con la presentazione del parco archeologico quale richiamo di riferimento, quello enogastronomico, con la presentazione del Brand del primitivo di Manduria quale elemento distintivo del territorio».

Per rappresentare le attrattive turistiche Messapiche la giunta ha scelto l’assessora al Turismo, Antonella Demarco con i consiglieri comunali Luigia Lamusta, per la maggioranza e Roberto Puglia per la minoranza. La spesa impegnata per la missione a Milano dei tre amministratori è di 1500 euro.