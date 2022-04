La Lucente tra i marchi di interesse nazionale, ma con il comune non c’è feeling

La società «La Lucentezza Spa», affidataria dei servizi di manutenzione degli immobili comunali, strade urbane ed extraurbane, verde pubblico, pulizia e custodia del palazzo municipale, dei parchi giochi e servizi cimiteriali di Manduria, ha formalizzato il passaggio del ramo d’azienda alla società «La Lucente Spa». La società per azioni con sede a Modugno, Bari, è stata recentemente inserita nel Registro dei marchi storici di interesse nazionale che il Ministero dello Sviluppo economico ha creato per tutelare la proprietà delle aziende italiane con almeno 50 anni di buona attività sul territorio nazionale. Scontata la soddisfazione dell’amministratore delegato della Lucente, Angelo Volpe che condivide il prestigioso traguardo con tutti i suoi collaboratori, «parte fondante della grande famiglia Lucente - ha dichiarato alla stampa -, senza i quali nessun traguardo né riconoscimento sarebbe possibile».

Fondata nel 1922, la società circa duemila dipendenti distribuiti sull’intero territorio nazionale ed è tra le aziende leader nel campo del multiservizi. Una garanzia per molti enti pubblici tranne che per l’amministrazione manduriana che in più occasioni ha messo in dubbio la correttezza dei lavori in essere tanto da spingere il sindaco Gregorio Pecoraro, durante una intervista radiofonica, ad ipotizzare una probabile revoca del contratto. Ipotesi poi accantonata alla luce di verifiche e ispezioni sui cantieri e nei deposito mezzi dell’impresa, tutte senza esito.

La Lucentezza ad ottobre del 2021 è stata aggiudicata in via definitiva per l’esecuzione dei servizi comunali per un importo complessivo 4.084.058 euro oltre imposte per una durata di quattro anni.