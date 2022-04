Non più ospedale ma casa di comunità al Bianchetti

Si registra una marcia indietro della Regione Puglia per quanto riguarda l’ospedale di comunità promesso al sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro che per questo aveva subito messo a disposizione i locali dell’ex asilo Bianchetti. Da Bari un’altra verità: Manduria avrà una «casa di comunità» (ben diversa dall’ospedale di comunità), così come l’avranno anche i comuni di Sava, Maruggio, Torricella e San Marzano ed altri dodici centri della provincia di Taranto. Più fortunati sono stati i comuni di Castellaneta, Ginosa, Massafra e naturalmente Martina Franca che avranno sì il cosiddetto mini ospedale. Questa volta non si tratta di proposte o promesse, ma di un atto regionale già adottato.

La differenza tra i due presidi è sostanziale. Mentre nell’ospedale di comunità ci si potrà ricoverare sino a venti posti letto per patologie di bassa e media gravità, la casa di comunità destinata a Manduria è un poliambulatorio rafforzato dalla presenza, possibile, non fissa, dei medici curanti e con ambulatori specialistici e centro prelievi. Insomma, più o meno come il presidio socio sanitario sulla via per Uggiano ma senza la parte burocratica e anagrafica sanitaria