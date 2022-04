Discarica a cielo aperto nel cortile della scuola dell’infanzia, la rabbia dei genitori

Dopo i lavori di ristrutturazione, il cortile che fa da ingresso alla scuola materna Sacra Famiglia di Manduria si presenta ancora come un cantiere aperto con pezzi di impalcatura, fusti vuoti di prodotti per la pitturazione, scarti di edilizia e rifiuti vari. A metterci il resto l’abbondante vegetazione infestante come le ortiche che tappezza le aiuole. Il tutto non certo igienico e sicuro per i bambini e l’utenza che frequenta il plesso scolastico di via Antonio Bruno a Manduria.

Dopo la consegna dei lavori e il relativo verbale di regolarità che risale a circa atre mesi fa, né l’impresa edile che si è occupata delle opere, né il personale del comune da cui dipende la manutenzione e la pulizia ordinaria, pare abbiano fatto niente per rendere gli ambienti decenti e sicuri. La direzione dell’istituto comprensivo Prudenzano da cui dipende il plesso avrebbe segnalato per tempo la situazione creata ma a quanto pare senza nessun risultato.

Pronti a lamentarsi sono stati i genitori dei piccoli. Alcuni di loro si sarebbero rapportati con gli amministratori comunali che sinora non avrebbero battuto ciglio. «Ci siamo fidati dell’assessore vicesindaco Andrea Mariggiò che ci prometteva immediati interventi, ma ora siamo stanchi di aspettare», dichiara il gruppo di genitori che ha fornito al giornale le foto (che vi mostriamo sul sito) di quello che dovrebbe essere un luogo privo di rischi per i bambini.