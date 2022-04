Porta a porta nelle marine, ieri è ripartito il servizio ed oggi la Gial Plast ripulirà il litorale

Ieri, dopo 5 giorni di sospensione del servizio per ritardi attribuiti al comune di Manduria, le squadre della Gial Plast hanno ripreso la raccolta porta a porta dei rifiuti nelle marine manduriane. Per oggi è inoltre prevista la raccolta dei sacchetti di spazzatura ammassati sul litorale e nei consueti punti di raccolta dell’immondizia quando non si può depositare diversamente per mancanza di cassonetti d’emergenza.

Per questa operazione di pulizia l’azienda impiegherà il ragno e i compattatori. Tutto l’indifferenziato accumulato in questi giorni di sospensione sarà conferito in discarica.