Rifiuti a San Pietro, servizio sospeso

Per la ditta è una «criticità», per i cittadini un grave disagio, per l’ambiente un danno. Così, ancora una volta, la gestione dei rifiuti dell’amministrazione Pecoraro mostra il suo lato peggiore: buste di spazzatura ammassate agli incroci che si trasformano in discariche a cielo aperto. Ecco cosa sta accadendo.

Da cinque giorni, oggi sarà il sesto, le marine manduriane non hanno il servizio di raccolta e ritiro dei rifiuti perché il comune non ha ancora rinnovato l’estensione della raccolta porta a porta nel litorale. Da cinque giorni, oggi sarà il sesto, le marine manduriane non hanno il servizio di raccolta e ritiro dei rifiuti. I cittadini che interpellano la Gial Plast, la società che si occupa dell’igiene urbana per conto del comune di Manduria, vengono liquidati con delle indefinite «criticità da superare». Dagli uffici comunali si preferisce non rispondere. E il disappunto prende forma nell’unico modo possibile: ammassando la spazzatura agli incroci perché in tutti i diciotto chilometri di costa manduriana non esiste nemmeno un cassonetto per la raccolta controllata. Il motivo della sospensione del servizio viene poi spiegato senza timori dalla Gial Plast evidentemente poco disposta ad addossarsi colpe non sue: «Chiedetelo al comune che a tutt’oggi non ha ancora prodotto gli atti necessari». L’atto a cui si riferisce l’impresa è l’ordine di servizio che estende alle località marine la raccolta porta a porta della differenziata anche nei mesi invernali. Succede insomma che senza l’ordine del comune la Gial Plast non rinnova l’incarico ai due netturbini impiegati sulla costa che restano in stand by sino a nuovo ordine. Pastoie burocratiche, insomma, che si potrebbero risolvere con poco impegno. Ad esempio prolungando il periodo degli ordini di servizio da parte del comune. «Perché non lo fanno? Non lo chiedete a noi», è la risposta di Gial Plast pronti a riprendere l’ingaggio dei netturbini messia riposo appena l'ente appaltante glielo permetterà. Tutto nasce dal fatto che la gara originaria non prevedeva il porta a porta nelle località marine per tutto l’anno, così l’attuale amministrazione comunale, che l’ha ereditata, ha deciso di estendere il servizio affidandolo all’impresa ad un prezzo concordato extra contratto. Ma con contratti mensili evidentemente non sempre tempestivi.

A farne le spese, oltre al territorio che presenta un’immagine tutt’altro che invitante e igienicamente ostile, sono le circa 500 famiglie che risiedono stabilmente nelle marine e le migliaia di proprietari di case al mare che nei fine settimana le occupano producendo spazzatura che, per la mancanza di cassonetti o isole ecologiche, non sanno dove conferire dal momento che non sono censite tra quelle a cui viene garantito il ritiro porta a porta tutto l'anno. L’amministrazione comunale, da parte sua, attribuisce tutto alla bassa educazione socio ambientale dei cittadini che troverebbero più facile disfarsi della spazzatura dove capita. Tra questi anche molti sconosciuti al fisco locale e quindi non compresi nell’elenco dei contribuenti che possono beneficiare del servizio di ritiro dei bidoncini. La Gial Plast di Taviano in provincia di Lecce, seconda classificata nella gara d’appalto aggiudicata a luglio del 2012, è subentrata alla Igeco Spa estromessa per via di una interdizione antimafia cui era destinataria. Il passaggio delle consegne tra le due imprese è avvenuto a febbraio del 2021 per il periodo residuale della gara d’appalto il cui termine previsto è il 31 dicembre del 2024 per una somma pari a 14.083.153. La raccolta nelle marine è calcolata a parte.

Nazareno Dinoi