Parcheggi a pagamento “slim” a Torre Colimena, l’ironia e la rabbia sul web

Girano su Facebook le foto delle aree di sosta a pagamento nella località di Torre Colimena troppo strette per contenere un’automobile. E cresce così il nervosismo dei residenti contrari al nuovo servizio deciso dall’amministrazione comunale manduriana. Gli stalli stretti e lunghi, simpaticamente battezzati «slim», sono larghi poco più di un metro, buoni insomma per la sosta di una motocicletta.

Dopo le strisce blu davanti agli esercizi commerciali e su strade strette prive di marciapiedi, dalla creatività degli stradini che in questi giorni stanno tracciando gli stalli per le soste a pagamento a Torre Colimena, nascono le «aree di sosta slim»: lunghi e stretti, poco più di un metro. Sono le immagini che stanno facendo il giro della rete e che stanno alimentando le polemiche dei residenti poco disposti a sopportare un servizio a pagamento quando lamentano invece la mancanza di altri servizi primari come l’acqua, la fogna, l’illuminazione urbana e gli arredi urbani.

Gli stalli stretti e lunghi, simpaticamente battezzati «slim» dagli abitanti della località balneare del comune di Manduria, sicuramente inadatti a contenere una qualsiasi quattro ruote, al limite alle moto, hanno una spiegazione pratica. Le strade dove sono previste sono così strette da non permettere il rispetto delle dimensioni previste dalla normativa del codice della strada per cui si è pensato di occupare lo spazio proporzionalmente alla larghezza della carreggiata. Il consigliere comunale manduriano, Mimmo Breccia, ha già scritto al sindaco Gregorio Pecoraro chiedendo il parere del comandante della polizia municipale, Teodoro Nigro, sulle «dimensioni mini» degli stalli di alcune strade di Torre Colimena. Secondo il piano approvato dal comune di Manduria nel 2021, le soste a pagamento di Torre Colimena (ne sono previste più di 500), dovranno partire il 15 giugno sino a tutto il 15 settembre di ogni anno, dalle ore 9 alle ore 24. Il prezzo previsto è di un euro per ogni ora di occupazione e di 6 euro per l’intera giornata con abbonamenti mensili a 25 euro, quindicinali a 15 euro e settimanali a 10 euro.