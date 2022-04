Quei dubbi sul gemellaggio con il museo ebraico di Lecce

«Mi contatta il Museo ebraico di Parigi e a Manduria non sono stata neppure coinvolta dall’amministrazione comunale o dall’assessore alla cultura per questo gemellaggio». A parlare è Elisabetta Arnò, esperta di arabo, ebraico e cucina italo-ebraica, che prende spunto dall’ultimo gemellaggio tra il Museo Ebraico di Lecce e il Museo Civico di Manduria. Iniziativa che nei giorni scorsi ha portato a Lecce gli amministratori comunali con 50 cittadini per prendere parte all’accordo di convenzione tra le due realtà museali. L’esperta di lingue orientali esprime incredulità rispetto a questo progetto di valorizzazione culturale e turistico della Manduria Ebraica per il quale non verrebbero contattati i principali esperti della materia presenti sul territorio messapico. Oltre a lei stessa, sarebbe stato escluso dal progetto anche la famiglia Gigli, proprietaria di una sinagoga nel ghetto degli ebrei del centro storico manduriano.

Accogliendoci nel suo storico e maestoso Palazzo «Donna Elisabetta» al profumo di mosto Primitivo, l’operatrice culturale racconta che tra le iniziative di questo gemellaggio fortemente voluto dall’assessora comunale alla cultura, Andrea Mariggiò, ci sarebbe anche un appuntamento culinario italo-ebraico con alcuni dubbi sulla sua autenticità storica. «Ho letto di certe orecchiette ebraiche che io in tanti anni di studi di cultura e lingua ebraiche e di cucina italo-ebraica non ho mai sentito», dichiara sorridendo alludendo ad una possibile strategia pubblicitaria. Lasignora Arnò ha un percorso di vita e di studi incredibili. «Ho avuto la fortuna di studiare con il rabbino, Elio Toaff a Venezia ed ho vissuto due anni a Gerusalemme (sotto le bombe) nel 1972 scrivendo la mia tesi e seguendo le tantissime comunità ebraiche. Il mio ex-marito – prosegue - è ebreo e con lui ho appreso gran parte della cucina italo-ebrea che poi ho approfondito nella mia scuola di cucina parigina dove ho vissuto per tanti anni prima di ritornare a Manduria».

L’esperta ci ha spiegato che l’unico probabile riferimento tra le fantomatiche orecchiette e la cultura ebraica sarebbe un dolce, le orecchie di Haman, tipico della cultura ebraica consumato durante i festeggiamenti del Purim, un po’ come il nostro carnevale. «Questo è l’unico collegamento possibile. Altro che orecchiette», conclude Elisabetta con un sorriso.

Marzia Baldari