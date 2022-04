Incapacità di spendere stanziamenti per i minori, il comune costretto a restituire 27mila euro

Il comune di Manduria ha restituito al Ministero delle politiche sociali la somma di 27.350 euro che non è riuscita a spendere entro i termini previsti. Si tratta di una parte di stanziamenti che lo Stato ha erogato ai comuni per il finanziamento di iniziative da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con Enti Pubblici e privati, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minorenni.

La somma totale assegnata a maggio dell’anno scorso al comune di Manduria, era stata di 66.770 euro. La giunta comunale, con delibera dell’8 agosto 2021, decise di distribuire così le risorse: 50mila euro pe ri progetti di centri estivi per minori sino a 14 anni e 16.770 per altri centri estivi. All’avviso pubblico presentarono domanda solo quattro progetti per un totale di spesa pari a 39.420 euro tutti finanziati. Il comune, da parte sua, non ha realizzato nessun’attività in quell’ambito per cui è stato costretto a tornare indietro le risorse residue pari a 27.350 euro.

I campi estivi finanziati sono stati i seguenti: “Swim Camp”, centro estivo in cui si sono svolte attività di nuoto, pallanuoto, snorkeling, apnea, alla riserva naturale “Salina Monaci”, con un costo complessivo di 2.010 euro (l’atto pubblicato non indica il nome dell’organizzazione); Campi estivi in collaborazione con gli Istituti Scolastici Comprensivi e la Cooperativa “Spirito Salentino” (attività didattiche, visite guidate e laboratori che si sono svolte all’interno del Parco Archeologico, Museo Civico, Masseria Marina e Centro Storico di Manduria), con un costo complessivo di 5.124 euro; “Gioca Estate” organizzato in collaborazione con l’Oratorio “Don Bosco” con un costo complessivo di 31.285 euro; attività organizzata dall’Istituto scolastico Prudenzano con un costo complessivo di 1.000 euro.