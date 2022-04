Strisce blu davanti casa, la rabbia dei residenti delle marine e il sondaggio su Instagram

“Hanno fatto addirittura i parcheggi di fronte casa delle persone”. Questa è la voce di un furioso residente di Torre Colimena di cui abbiamo preferito oscurare l’identità, dopo la decisione del comune di Manduria di far tracciare (senza alcun preavviso) delle strisce blu dei parcheggi a pagamento in diverse strade della località balneare manduriana. Una marina dipinta dagli stradini proprio davanti ai locali commerciali e perfino alle abitazioni private.

“Io non posso più parcheggiare la mia macchina davanti casa, è assurdo”, racconta concitato il residente che espone un malessere non solo singolare, ma collettivo per questa scelta comunale di delimitare i futuri stalli di sosta a pagamento in tutta la località turistica. “Nemmeno a Porto Cesareo, ci sono tanti parcheggi blu e a Torre lapillo non paghi da nessuna parte”, racconta ai nostri microfoni il cittadino.

E non è il solo a pensarla così. Un sondaggio fatto sul profilo Instagram «Torre Colimena e Salina dei Monaci», ha valutato il gradimento degli utenti sulla scelta del comune di Manduria di tracciare le strisce blu per la sosta a pagamento nelle strade della località balneare al confine con il litorale della provincia di Lecce. Su 160 risposte pervenute, la stragrande maggioranza, pari all’86%, è convinta che «Ci sono altre priorità di cui occuparsi» (138 voti), mentre per il 14% è «Una scelta giusta e civica».

Dalle repliche del cittadino spuntano però altri nodi al pettine, - “Siamo noi residenti a pulire il ciglio della strada e adesso non possiamo metterci nemmeno più le nostre macchine!”. E ancora. “Hanno perfino dipinto sull’erba quelle strisce blu. Non ho parole”. Non solo una voce fuori dal coro, quella del residente irritato, ma lo specchio della concreta agitazione tra gli abitanti della marina.

Quando il servizio entrerà in funzione, le tariffe saranno le seguenti: un euro per ogni ora di occupazione e 6 euro per l’intera giornata con importo minimo per la sosta di 30 centesimi per le fermate brevi. Sono previsti abbonamenti mensile al costo di 25 euro, quindicinali a 15 e settimanali a 10 euro.

Marzia Baldari