Per la prima volta a Manduria i lavori di scavo nel centro si faranno di notte

Per la prima volta a Manduria i lavori di scavo che interromperanno il traffico nelle vie del centro cittadini si faranno di notte per non creare problemi alla viabilità. Lo ha stabilito il nuovo comandante della polizia municipale, Teodoro Nigro, con un’ordinanza che obbliga l’impresa Gea Servizi, appaltatrice dei lavori di manutenzione per conto di Italgas, a lavorare in notturna.

Per questo dalle ore 22 del 4 aprile sino alle 6 del mattino del 5, i tratti di strada di Piazza Vittorio Emanuele II (Villa comunale), dall’incrocio con via Uggiano sino alla via per Maruggio e da Piazza San Francesco all’intersezione con via Maruggio (altezza Ubi Banca), il transito e la sosta su ambo i lati saranno vietati.

I lavori riguardano la posa in opera della condotta del gas. L’ordinanza demanda alla ditta esecutrice l’onere della segnaletica necessaria e la regolazione del traffico e relative deviazioni. La comunicazione è stata inviate alle società di trasporto pubblico e ai servizi di emergenza sanitaria e di soccorso antincendio.