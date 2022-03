Mercato del martedì, si torna nella vecchia sede ma gli ambulanti chiedono migliorie

Da martedì prossimo il mercato settimanale manduriano tornerà nella sua consueta sede di via Giardinello, sulla circunvallazione di Manduria. La ha reso noto il sindaco Gregorio Pecoraro che non ha annunciato modifiche così come speravano gli addetti ai lavori. A ricordaglielo è il responsabile del commercio ambulante di Confesercenti, Giuseppe Nuzzo, secondo cui non è più rinviabile una rimodulazione degli spazi nell'area mercatale che così com’è trova sempre meno interesse degli operatori e di chi compra.

«Con il censimento degli operatori che attualmente non supera le 100 unità – fa sapere Nuzzo - la rimodulazione degli spazi è necessaria per rendere più appetibile l’appuntamento».

La categoria ha proposto da tempo una rimodulazione della planimetria merceologica per favorire i settori con meno attrattiva. L’idea è quella di mettere vicino all’ingresso la merce con ridotta vendita per consentire comunque il passaggio dei potenziali clienti costringendoli a passare attraverso un percorso obbligato come si usa fare negli store degli autogrill. La proposta, però, non è stata sinora presa in considerazione dall’amministrazione.

«Con una nuova planimetria mercatale – insiste il rappresentante di Confesercenti -, si procederà alle assegnazioni secondo le classiche procedure rispettando i criteri di assegnazione attraverso una graduatoria degli aventi diritto, considerata la regolarità del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, che costituisce titolo. Nel breve tempo – è convinto Nuzzo -, si può rilanciare il mercato perché torni ad essere un'attrazione non solo per la città di Manduria ma anche per i comuni vicini e per tutti coloro che nei periodi primaverili ed estivi vivono nel nostro territorio».