Dallo Stato nuovi fondi per le strutture sportive sia pubbliche che private

È stata pubblicata a graduatoria definitiva per il “Bando Sport e Periferie 2020” che vede la città di Manduria tra i comuni beneficiari degli aiuti di Stato.

Sono stati stanziati 690 mila euro per l’impianto sportivo sulla via per Francavilla, un finanziamento ottenuto grazie ad un'istanza presentata nel settembre 2020 dall'ufficio tecnico comunale. «L'amministrazione non eredita solo problemi da risolvere, ma anche progetti da mandare avanti e migliorare se possibile», è il commento del sindaco Pecoraro.

Altri 475mila euro sono stati destinati invece alla parrocchia San Giovanni Bosco per il manto erboso sintetico e il completamento dello stadio all’interno dell’ex Villaggio del Fanciullo. «Complimenti a Don Dario da parte dell'Amministrazione tutta per il grande lavoro svolto nel contribuire alla crescita sociale della Città», si legge sulla pagina del sindaco.