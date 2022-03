Loculi e cellette nella nuova colombaia: pubblicata la graduatoria

Il comune di Manduria ha pubblicato la graduatoria delle famiglie manduriane che hanno fatto richiesta di acquisto di un loculo o di celletta ossari. I posti liberi sono quelli della vecchia colombaia ristrutturata e sono riservati esclusivamente ai defunti ospitati provvisoriamente in loculi o cappelle di parenti o conoscenti.

La graduatoria riguarda 75 loculi destinati alle salme ospitate altrove. Sono invece liberi altri 74 per i defunti al momento del decesso oltre a 448 cellette ossario. La concessione ha una durata di 35 anni per un costo di 1900 euro per il loculo e 240 euro per l’ossario. La previsione di entrate per il comune è di 62.700 euro.