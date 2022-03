Strada dissestata per Uggiano, per 80mila euro si tappezzeranno i cinque tratti peggiori

La giunta comunale di Manduria ha deliberato un intervento di somma urgenza per ripristinare il manto stradale più danneggiato della strada che collega la città Messapica con la frazione di Uggiano Montefusco e garantire l’incolumità degli automobilisti.

L’intervento previsto, per un costo di 80mila euro, non servirà a tappezzare l’intero tratto ma, come ha specificato il sindaco Gregorio Pecoraro in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, soltanto «cinque tratti della medesima strada deteriorata dai fenomeni meteorologici».

Saranno individuati, insomma, le parti con le buche più profonde e pericolose e saranno accomodate solo quelle.